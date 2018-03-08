Инициативы Президента сделают казахстанцев сильнее, считает голландский бизнесмен

Все эти инициативы направлены на построение счастливого общества. Какие-то меры схожи с теми, что делает правительство Нидерландов», - считает Тонни Штрауб.

Фото : inform.kz

Директор проектов по странам СНГ компании Nunner Logistics Тонни Штрауб прокомментировал «Пять социальных инициатив Президента», сообщает МИА «Казинформ». «Власти Казахстана продолжают уделять первостепенное значение социальным инициативам. Эта правильная позиция и направление. Нурсултан Назарбаев продолжает работать на благо Казахстана и его народа», - сказал Т.Штрауб. «Эти инициативы Президента сделают казахстанское общество еще сильнее. В большей степени они ориентированы на молодое поколение, которому предстоит построить страну своей мечты», - убежден спикер. «Все эти инициативы направлены на построение счастливого общества. Какие-то меры схожи с теми, что делает правительство Нидерландов», - отметил Тонни Штрауб. «Президент расставляет правильные акценты, и один из них - образование. Ценность страны, прежде всего, в людях. Предоставление студентам дополнительных грантов положительно отразится на экономике страны, особенно в условиях четвертой промышленной революции», - резюмировал собеседник.

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