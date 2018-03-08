Звезда белорусского футбола наденет футболку "Кайрата"

Звезда белорусского футбола Александр Глеб получил экипировку «Кайрата» и вечером примет участие в тренировке команды, сообщает СИА «SPORTINFORM».

36-летний экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» прибыл в Казахстан. Вечером он побывал на переговорах с Кайратом Боранбаевым. Утром Глеб уже был на базе клуба, получил комплект экипировки и даже побывал на завтраке в клубной столовой. Вечером ожидается его участие в тренировке команды.

При этом, контракт с белорусским ветераном пока не подписан. Вероятнее всего повторится сценарий, при котором был подписан Андрей Аршавин: месяц «испытательного срока», дополнительных тренировок. И если Глеб наберет необходимые кондиции, то с ним может быть подписано соглашение до конца сезона.