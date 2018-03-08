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Зимняя Олимпиада в Китае пройдет в соответствии с новыми стандартами МОК

Согласно одному из заявлений МОК, на зимних Олимпийских играх в Пекине впервые будут применяться «новые стандарты».

Фото : КИТАЙ GO8 марта 2018, 19:42

В ходе «восьмиминутной презентации Пекина» на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пхенчане-2018 Пекин пригласил весь мир в Китай на Зимние Олимпийские Игры в 2022 году, сообщает Казинформ со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Вслед за закрытием зимней Олимпиады в Пхенчане, в центре внимания оказался Пекин. Международный Олимпийский комитет (МОК) на днях объявил о новых стандартах Олимпиады: «экономичность, прибыльность и продолжительность».

Согласно одному из заявлений МОК, на зимних Олимпийских играх в Пекине впервые будут применяться «новые стандарты». Согласно плану, в Пекине будет построено пять соревновательных спортивных арен, две олимпийские деревни, вместе с этим, восемь спортивных стадионов будут преобразованы, три временных стадиона будут использоваться для награждений и СМИ. Например, одно из символичных зданий в ходе летней Олимпиады в Пекине 2008 года, Национальный плавательный комплекс «Водный куб» станет площадкой для проведения соревнований по керлингу во время зимних Олимпийских игр.

Размещение офисных помещений оргкомитета зимней Олимпиады в районе «Шоуган» и превращение этого заброшенного завода в центр отдыха, развлечений и спорта выявили концепцию «повторного использования». Новые стадионы также строятся с расчетом на последующее применение в целях лучшего распространения физической культуры среди населения.

В феврале прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе проведения инспекции в Пекине подчеркнул, что в зимних Олимпийских играх в 2022 году необходимо выявить новую концепцию развития. Отдельные стадионы должны повторно, комплексно и продолжительно использоваться. Будучи первым в мире городом, в котором прошли летние Олимпийские игры и пройдет зимняя Олимпиада, Пекин воспользуется уникальным олимпийским наследием, преподнесет «китайский опыт» международному олимпийскому движению.


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