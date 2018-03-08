«Номад» стал первым полуфиналистом чемпионата РК по хоккею

«Номад» со счетом 5:2 обыграл в гостях рудненский «Горняк».

Победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею 2017-2018 астанинский «Номад» стал первым полуфиналистом турнира, сообщает СИА «SPORTINFORM».

«Номад» со счетом 5:2 обыграл в гостях рудненский «Горняк» и «всухую» выиграл серию до четырех побед. За астанинцев забили Петухов, Гренц, Никулин, Савицкий и Маклюков. В составе хозяев льда отличились Иванов и Жаворонков.

Сегодня, 8-го марта состоятся еще три матча ¼ финала: «Иртыш» - «Арлан», «Темиртау» - «Алматы», «Бейбарыс» - «Кулагер».