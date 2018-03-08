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В Алматы заглохшая машина загорелась посреди дороги

Автолюбители, проезжающие мимо, своими силами пытались потушить огонь.

Фото : patrul.kz8 марта 2018, 22:30

Возгорание произошло в южной столице по проспекту Райымбека, передает patrul.kz.

По словам водителя Mazda, он двигался по проспекту в восточном направлении. Перед пересечением Райымбека с улицей Саина машина неожиданно заглохла. Мужчина пытался несколько раз завести авто, однако все было безрезультатно. Позже из моторного отсека повалил дым. Водитель открыл капот и увидел, что двигатель уже горел открытым пламенем.

Автолюбители, проезжающие мимо, остановились и своими силами с помощью огнетушителей пытались потушить огонь. На место ЧС прибыли пожарные, которые уже сами полностью ликвидировали пожар.

В результате ЧС никто не пострадал.


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