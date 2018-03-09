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Депутат Европарламента высказала мнение о социальных инициативах Казахстана

По ее словам, Глава государства идет на беспрецедентный шаг, исходя из понимания того, что «Состоявшееся государство - это социальное государство».

Фото : ТВ Центр9 марта 2018, 00:29

Депутат Европейского парламента, руководитель делегации ЕП по сотрудничеству со странами Центральной Азии Ивета Григуле-Петерс прокомментировала «Пять социальных инициатив Президента», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Казахстан продолжает уделять первостепенное значение социальным инициативам», - сказала И.Григуле.

По ее словам, во многих странах наблюдается свертывание социальных программ, однако в Казахстане Глава государства идет на беспрецедентный шаг, исходя из понимания того, что «Состоявшееся государство - это социальное государство».

«Очень важно, что озвученные инициативы затронут половину населения, тогда как сама программа имеет четкий временной горизонт - до 2020 года», - подчеркнула депутат Европарламента.


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