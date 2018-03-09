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Лучшие кадры за всю историю кинематографа объединили в один ролик

Критики отметили фрагменты четырёх кинолент: "Падшие ангелы", "Лоуренс Аравийский", "Барри Линдон" и "Выпускник".

Фото : Yaabot9 марта 2018, 01:06

Эксперты CineFix опубликовали ролик с лучшими кадрами в истории кино, снятыми при помощи увеличительных линз, сообщает Life.ru.

Первым критики отметили эпизод фильма "Лоуренс Аравийский" 1962 года. В этой сцене, снятой на телеобъектив, главный герой видит в пустыне приближающегося с горизонта всадника.

Также в ролик вошли кадры из киноленты "Падшие ангелы" 1995 года. Героиня снята на широкоугольную камеру крупным планом, что создаёт эффект гипертрофированной близости к персонажу, так как линза искажает лицо, при этом показывая глубину остального пространства.

Третьей авторы списка выбрали картину "Барри Линдон" 1975 года, где оператор использует зум для уменьшения масштаба, благодаря чему создаётся впечатление беспомощности и ненужности героя.

В рейтинг попали также эпизоды фильма "Выпускник" 1967 года. Авторы списка обратили внимание на смену фокуса, которая заставляет зрителей переключаться с одной героини на другую.


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