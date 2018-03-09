В России мужчины чаще берут микрокредиты на подарки тёще, чем любовнице

В компании "Домашние деньги" выяснили, что 98% всех займов в категории "Подарки" сделали мужчины в возрасте от 30 до 45 лет.

В этом году 20% мужчин взяли микрокредит для того, чтобы сделать на 8 Марта подарок тёще. При этом микрозаймы для подарка любовнице берут только 5%. Таковы результаты исследования компании "Домашние деньги", сообщает Life.ru.

В компании "Домашние деньги" выяснили, что 98% всех займов в категории "Подарки" сделали мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Половина из них берёт микрокредит, чтобы порадовать жену. А вот дальше начинается самое интересное. Никто из мужчин не сказал, что хочет купить подарок маме. 15% взяли кредит, чтобы купить подарок дочкам и внучкам. 10% решили обрадовать бабушек. Зато каждый пятый взял микрозайм, чтобы купить подарок тёще. А вот меньше всего кредитов было потрачено на любовниц (5%).

Если сама цель займов на подарок к 8 Марта сохранила актуальность, то вот оригинальностью предполагаемых подарков мужчины не отличились: как и в прошлом году, в списке подарков лидируют парфюмерия и косметические продукты — такой подарок выбрала почти половина опрошенных мужчин — 49% (в 2017 году 42%). Также среди популярных подарков значатся одежда и обувь (15% против 24% годом ранее) и ювелирные изделия (14% против 10% в 2017 году). По сравнению с 2015 годом актуальность в качестве подарка резко потеряла крупная бытовая техника — показатель снизился с 8% до 5% в 2017 году, при этом возросла доля техники из категории "Красота и здоровье" — с 7% до 10%.

Повышенное внимание к тёщам видно и в категории самых оригинальных подарков, на которые были потрачены микрозаймы. В топ-10 попали наборы посуды и сковородок, система полива для огорода, обогреватель и даже саженцы деревьев. В то же время почти половина респондентов собиралась потратить займ на покупку парфюмерии и косметики, 15% — на одежду и обувь, а 14% — на ювелирные изделия.

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