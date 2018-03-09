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Жильцов многоэтажного дома в Костанае эвакуировали из-за пожара на балконе

Пожар ликвидировали 23 сотрудника службы пожаротушения Костанайской области.

Фото : 9 марта 2018, 01:42

В Костанае на на открытом балконе квартиры 5-го этажа произошел пожар, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Пожар локализован 09.03 в 00-02 и ликвидирован 09.03 в 00-07.

Эвакуировано 50 человек, из них 10 детей.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Кроме того, на балконе наблюдалось скопление строительных материалов.

Пожар ликвидировали 23 сотрудника Службы пожаротушения Костанайской области, задействовано и 6 единиц специализированной пожарной техники.


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