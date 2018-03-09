В ЗКО в ДТП пострадал один человек
У доставленного в областную больницу пассажира автомашины Toyota сломаны ребра.
Фото : Хабар 249 марта 2018, 06:00
В Западно-Казахстанской области произошло столкновение Toyota и грузовой автомашины, в результате ДТП один человек травмирован, передает МИА «Казинформ».
По словам акима Акжайыкского района Адиля Жоламанова, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 марта, около 18 часов 45 минут, на автодороге Уральск-Атырау между селами Жанабулаком и Чапаевым.
К счастью, участники аварии живы. У доставленного в областную больницу пассажира автомашины Toyota сломаны ребра. Его жизнь вне опасности.
«На данный момент закрыто движение на автодороге Уральск-Атырау по направлению Чапаев-Жалпактал-Казталов. Чтобы предотвратить несчастные случаи из-за сложных погодных условий, были приняты и ужесточены меры», - рассказал Адиль Жоламанов.
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