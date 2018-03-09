Участник "Битвы экстрасенсов" отправлен под арест

Полиция нашла у него белый порошок, но Арсений утверждал, что это волшебная соль.

Смольнинский райсуд Петербурга арестовал участника 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Арсения Караджева. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, вечером 7 марта с ходатайством об аресте Караджева обратилась полиция Центрального района. По данным "Фонтанки", она расследует эпизоды годичной давности, когда в торговом комплексе "Галерея" был задержан молодой человек с набором одежды и пакетиком порошка, передает Лайф.

Следствие полагает, что Арсений Караджев вечером 20 февраля 2017 года пришёл в "Галерею" за обновлением гардероба. В магазине одежды он выбрал три пары штанов, три куртки, два пиджака и пальто — всего на 24 тысячи рублей — и прошёл мимо кассы и рамок. Полиция задержала его. При личном досмотре у него нашли порошок.

Задержанный уверял, что это волшебная соль для общения с потусторонним миром, а экспертиза усмотрела наркотик. Караджева освободили под подписку о невыезде. Однако Арсений скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Вечером 6 марта его задержали.

Арсений Караджев участвовал в "Битве" под псевдонимом Караджа и был одним из самых молодых на проекте. Кроме того, он снялся в эпизодических ролях в фильмах "Литейный", "Чужой район" и "Акватория".

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