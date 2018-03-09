Мексиканский экстрасенс предсказал исход реванша Головкин — Альварес

Виденте также делала прогноз на их первый бой, который состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Популярный в Мексике экстрасенс и астролог Мони Виденте, всю свою жизнь посвятившая всевозможным предсказаниям среди звезд шоу-бизнеса, политиков и других известных людей, озвучила итог реванша Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Я вижу так: с зараженным мясом или без него, «Канело» выиграет этот бой, — сказала Виденте.

Реванш Головкин — Альварес должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не применит к мексиканскому боксеру санкций за положительную допинг-пробу (кленбутерол).

Отметим, что Виденте также делала прогноз на их первый бой, который состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

«GGG — очень хороший соперник, поэтому „Канело“ следует быть осторожным. Он изучает каждое твое движение, а затем бросает в бой свое смертельное оружие. „Канело“ выиграет 11-й раунд, а в итоге победит единогласным решением судей», — делилась «видением» этого поединка Мони.