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Сбежавшего Муратхана Токмади задержали

В ведомстве раскрывать подробности случившегося отказались.

Фото : Yvision9 марта 2018, 08:59

В Центре оперативного управления МВД Казахстана подтвердили информацию о задержании Муратхана Токмади, сообщает ИА «NewTimes.kz».

В ведомстве раскрывать подробности случившегося отказались.

Выяснилось лишь, что Токмади был задержан сотрудниками КНБ, а по некоторым сведениям, произошло это в микрорайоне №1 в Таразе.

Муратхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира в 2004 году, совершил побег из областной больницы Тараза 8 марта между 19:30 и 20:00.


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