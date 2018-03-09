В Казахстане сохранится неустойчивая погода

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге - гроза.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, лишь на юго-востоке преимущественно без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге - гроза.

В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, ночью Алматинской области - туман, в Атырауской, Мангистауской областях местами гололед.

В Жамбылской области прогнозируют туман, днем ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Южно-Казахстанской области возможна гроза, ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман, низовая метель.

В Павлодарской области - низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях - туман, днем низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской области – гололед.

В Алматы днем преимущественно облачно , +10°.

В Астане днем облачно , - 7°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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