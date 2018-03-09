Казахстанка показала силовую разминку с кувалдой

Видео с необычной тренировки победительницы Открытого Кубка СНГ в Щучинске Назым Кызайбай разместил в Фейсбук Марат Игали. Кроме того, Марат Игали сообщил, что турнир станет ежегодным, передает МИА «Казинформ».

На видео Назым колотит кувалдой по автомобильной шине.

«Тренировка двукратной чемпионки мира по женскому боксу и самой стильной боксёрши страны Назым Кызайбай. Хрупкая с виду Назым выиграла Открытый Кубок СНГ в Щучинске в Бурабае! Құтты болсын! Турнир станет ежегодным и его главная цель привлечение туристов в Щучинско-Боровскую курортную зону. #visitaqmola #visitburabay», — сообщил советник акима региона.

Напомним, победители турнира по боксу были определены 7 марта 2018 года. В решающем бою категории до 51 кг двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай победила свою принципиальную соперницу — Жайну Шекербекову. Третьими стали Самджубала Сарджетсабам (Индия) и Татьяна Коб (Украина).