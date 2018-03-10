В Мангыстауской области неизвестные животные загрызли 25 голов домашнего скота

Жители села и представители акимата разошлись во мнениях, кто нападает на скот.

Странные нападения на домашних животных произошли в минувшие выходные в селе Саин Шапагатов. Погибло порядка 25 голов домашнего скота. Об этом сообщили жители поселка, информирует zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz

- У нас в селе бегает очень много стай бродячих собак. Страшно выходить на улицу одному и выпускать детей. Недавно мой внук сильно испугался, когда возвращался из школы, за ним погнались собаки. Он успел добежать до дома, но теперь боится идти в школу. Приходится выходить провожать. В акимат обращалась несколько раз, но только одни обещания, - рассказала жительница села Зинаида.

В акимате Тупкараганского района с мнением жителей не согласились, по их словам, собаки тут ни при чем.

- Нападения на домашний скот происходили только по ночам. Какое-то неизвестное животное загрызло домашнюю скотину. Но это точно не бродячие собаки. Сейчас на место выехали специалисты отдела сельского хозяйства. Они проводят обследование, и по характеру нападения смогут уже сказать, кто же нападает на скот. Скорее всего, это дикие животные, - рассказали в поселковом акимате.

В прошлом году жители Мангистау пересылали друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападал по ночам на домашний скот. В сообщениях говорилось, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.

Версию сельчан не поддержал и карагандинский блогер, опубликовавший на сайте газеты eKaraganda свою версию произошедшего.

- Какое чувство охватывает вас при чтении заголовка "Собаки загрызли 25 овец в Мангистауской области"? Гнев, страх, ненависть? Естественно. И дальнейшую информацию о том, что на отстрел бездомных животных выделено 6 миллионов тенге мы уже воспринимаем с удовлетворением. 6 миллионов? На отстрел? Отлично! Сразу чувствуешь себя в безопасности и как-то даже поблагодарить за такую заботу хочется.

Собаки, в итоге, оказались не бездомными, а возможно, и не собаками вовсе, как заявили в акимате. Но сумма, выделенная на отлов бродячих собак, уверенность руководства и специалистов, в итоге, сильно поколебала. Какая разница, кто там задрал овец на самом деле. Деньги на собак выделили? Значит, собаки. За 6 миллионов такое могут даже кошки сделать. "Такшта" отстрел по заявкам начнется сразу после праздников.

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