Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Создатель Siri назвал ее глупой и заявил, что разочаровался в Apple

Команда из Купертино не сама создала голосового помощника, а только купила команду разработчиков.

Фото : innotechnews.com10 марта 2018, 01:08

Создатель Siri Норман Винарски открыто назвал нынешнюю версию виртуального ассистента глупой, сообщает Life.ru.

При этом он выразил сильное разочарование в корпорации Apple и в том, что она сделала для улучшения этого продукта за пять лет — ничего.

Норман планировал использовать Siri только в двух областях — в развлечениях и путешествиях. Когда этот проект купила Apple, отдав за него огромную сумму денег, она решила сделать голосового помощника универсальным, невзирая на предупреждения, что это ни к чему хорошему не приведёт.

Создатель Siri заявил, что разочарован в Apple, которая не может при наличии своих ресурсов сделать сервис таким, каким он на самом деле должен быть.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты