В Мичигане столкнулись около 60 автомобилей
Причиной стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.
Фото : meteoweb.eu10 марта 2018, 01:21
До 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за снегопада, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox2Detroit.
По данным властей, в результате аварии есть пострадавшие, однако травмы не угрожают их жизни. Три человека госпитализированы.
Среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
Причиной стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.
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