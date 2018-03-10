В Санкт-Петербурге в одну полынью за день провалились два человека

Одиннадцатилетняя девочка и турист из Бразилии провалились в полынью образовавшуюся после прохода ледокола.

Петербургские спасатели помогли выбраться из воды школьнице, которая гуляла по льду реки Невы рядом с Дворцовым мостом и провалилась в полынью, сообщает ТАСС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, девочка 2007 года рождения попала в полынью, которая образовалась после прохода ледокола "Невская застава". Спасенную девочку доставили на берег, медицинская помощь ей не потребовалась.

Это уже второй подобный случай за день — ранее в пятницу в ту же полынью провалился турист из Бразилии. Его тоже спасли, и помощь медиков ему не понадобилась.

Как отметили в пресс-службе, в последние недели погода в Петербурге была морозной, и прогулки туристов, а также местных жителей по льду стали одним из распространенных развлечений, несмотря на запрет выходить на лед. В пятнице, 9 марта, в Северной столице было минус 2-4 градуса.

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