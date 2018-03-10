Головкин остался вторым в обновленном P4P-рейтинге ESPN
В ТОП-10 местами поменялись Эррол Спенс (23-0, 20 КО) и Кит Турман (28-0, 22 КО).
Телеканал ESPN опубликовал обновленную версию своего рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) остался на второй позиции.
В ТОП-10 местами поменялись Эррол Спенс (23-0, 20 КО) и Кит Турман (28-0, 22 КО) — Спенс поднялся на пятое, Турман — опустился на шестое, и Срисакет Сор Рунгвисай (45-4-1, 40 КО) и Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) — восьмое и девятое места соответственно. Возглавляет рейтинг по-прежнему Василий Ломаченко (10-1, 8 КО).
ТОП-10 P4P-рейтинга ESPN:
1. Василий Ломаченко (10-1, 8 КО)
2. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)
3. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО)
4. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)
5. Эррол Спенс (23-0, 20 КО)
6. Кит Турман (28-0, 22 КО)
7. Майки Гарсия (37-0, 30 КО)
8. Срисакет Сор Рунгвисай (45-4-1, 40 КО)
9. Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО)
10. Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО).