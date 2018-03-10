Мужчина захватил заложников в центре для ветеранов в США

Внутри здания были слышны выстрелы, однако о жертвах пока не сообщается.

В Калифорнии неизвестный мужчина захватил в заложники двух человек в доме ветеранов, передает Лента.ру.

Предположительно, преступник — страдающий посттравматическим стрессовым расстройством (синдромом войны) бывший военный, посещавший программу реабилитации. Он вооружен автоматической винтовкой и облачен в бронежилет.

Первоначально в полицию сообщили о трех заложниках, позднее стало известно о двух. Внутри здания были слышны выстрелы, однако о жертвах пока не сообщается.

14 февраля в одной из школ штата Флорида бывший ученик устроил массовое убийство. Тогда погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже выяснилось, что он учился в этой школе. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

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