Головкин объявил о начале подготовки к реваншу с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) приступил к тренировочному процессу в преддверии реванша с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Тренировки начались. Команда в сборе и готова к работе. Сосредоточен на сто процентов», — подписал Головкин в Instagram совместное командное фото.

Реванш «Канело» — GGG состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Их первый бой прошел 16 сентября 2017 года там же и завершился спорной ничьей — многие убеждены, что судьи «украли» у Геннадия чистую победу.