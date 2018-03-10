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Полиции не удалось установить контакт с захватившим заложников в Калифорнии

Полиция многократно пыталась связаться с подозреваемым по его мобильному телефону, однако безуспешно.

Фото : AP Photo / Reed Saxon10 марта 2018, 08:18

Полиции пока не удалось установить контакт с захватившим заложников в Калифорнии вооруженным мужчиной, сообщил журналистам шериф округа Напа Джон Робертсон, передает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ФБР ведет переговоры с мужчиной, который удерживает троих человек.

Как подтвердил представитель местной полиции Крис Чайлд на брифинге, который показали местные телеканалы, мужчина в настоящее время удерживает троих человек.

"Мы не установили контакт со стрелявшим", — сказал он.

По его словам, полиция знает имя злоумышленника, но пока не готово раскрыть его. Он рассказал, что полиция многократно пыталась связаться с подозреваемым по его мобильному телефону, однако безуспешно. Он добавил, что мотивы пока также не ясны.


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