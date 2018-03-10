Полиции не удалось установить контакт с захватившим заложников в Калифорнии
Полиция многократно пыталась связаться с подозреваемым по его мобильному телефону, однако безуспешно.
Полиции пока не удалось установить контакт с захватившим заложников в Калифорнии вооруженным мужчиной, сообщил журналистам шериф округа Напа Джон Робертсон, передает РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ФБР ведет переговоры с мужчиной, который удерживает троих человек.
Как подтвердил представитель местной полиции Крис Чайлд на брифинге, который показали местные телеканалы, мужчина в настоящее время удерживает троих человек.
"Мы не установили контакт со стрелявшим", — сказал он.
По его словам, полиция знает имя злоумышленника, но пока не готово раскрыть его. Он рассказал, что полиция многократно пыталась связаться с подозреваемым по его мобильному телефону, однако безуспешно. Он добавил, что мотивы пока также не ясны.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!