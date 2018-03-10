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Барак Обама запустит свое шоу на Netflix

Предполагается, что Мишель Обама изредка будет появляться в кадре для участия в беседах.

Фото : Annapolis Power 99.110 марта 2018, 08:29

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель ведут переговоры о подписании контракта о сотрудничестве с каналом Netflix. Источники, знакомые с ходом этих переговоров, рассказали журналистам The New York Times некоторые детали, передает inforesist.org.

Канал Netflix, как и представители четы Обама, официально пока не комментируют возможную работу президента и экс-первой леди на интернет-телевидении. Однако источники в компании заявляют, что Барак Обама станет ведущим политического шоу, а его супруга Мишель будет продюсером этого шоу. Предполагается, что Мишель Обама изредка будет появляться в кадре для участия в беседах.

Детали шоу с участием Обамы на Netflix пока обсуждаются, точного представления о формате и числе серий программы у создателей пока нет. В качестве возможного варианта стороны рассматривают запуск политической дискуссионной площадки, где будут обсуждаться ключевые темы периода президентства Обамы: избирательное право, миграция, здравоохранение, изменения климата, внешняя политика и так далее. Уточняется, что данное шоу не станет местом, где Обама будет критиковать деятельность нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа.


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