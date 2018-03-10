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В Алматы Mazda разорвало пополам

Пострадал водитель Mitsubishi Galant.

Фото : zakon.kz10 марта 2018, 09:20

В Алматы произошло ДТП, в котором автомобили изуродовало до неузнаваемости, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, Mitsubishi Galant и Mazda следовали в северном направлении по Кульджинскому тракту. Затем водитель Mazda решил совершить левый поворот на дорогу, ведущую к поселку Кайрат, однако сзади в него врезался на полном ходу Mitsubishi Galant.

От удара Mazda разорвало пополам. Водитель чудом остался цел и невредим.

Пострадал водитель Mitsubishi Galant. При осмотре его машины, в салоне была найдена банка из-под пива.

Виновника аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.


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