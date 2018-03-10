Какая погода ждет казахстанцев 10 марта

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, в южной части грозы.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке преимущественно без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, в южной части грозы.

В Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях местами низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях возможен туман, в Западно-Казахстанской области — ветер 15-20 метров в секунду, Атырауской, Мангистауской областях — местами гололед.

В Актюбинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют низовую метель, в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Карагандинской области ожидается туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской и Южно-Казахстанской областях - местами гроза, туман, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, в Кызылординской области местами — гололед.

В Жамбылской области будет гроза, туман, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23, порывы 26 метров в секунду.

В Алматы днем преимущественно облачно , +18°.

В Астане днем облачно , - 7°.

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