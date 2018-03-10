Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сегодня вступает в силу безвизовый режим между Казахстаном и ОАЭ

Срок пребывания - до 30 дней.

Фото : inform.kz 10 марта 2018, 10:05

Визы в Объединенные Арабские Эмираты для граждан Казахстана отменены с 10 марта 2018 года, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляем дружественный народ Казахстана с тем, что с 10 марта вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней. Желаем приятного пребывания в ОАЭ», - отмечалось на страничке посольства в Twitter.

Напомним, 23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном был подписан Протокол о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты