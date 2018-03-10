Сегодня вступает в силу безвизовый режим между Казахстаном и ОАЭ

Срок пребывания - до 30 дней.

Визы в Объединенные Арабские Эмираты для граждан Казахстана отменены с 10 марта 2018 года, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляем дружественный народ Казахстана с тем, что с 10 марта вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней. Желаем приятного пребывания в ОАЭ», - отмечалось на страничке посольства в Twitter.

Напомним, 23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном был подписан Протокол о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ.





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