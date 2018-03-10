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В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей

Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов.

Фото : youtube.com10 марта 2018, 10:27

Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур и принялся нападать на людей, спровоцировав панику, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что после того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным. После этого леопарда попытались заблокировать с помощью сетки в недостроенном доме, однако животному удалось вырваться наружу и ранить мужчину.

Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов. Сообщается, что леопард будет отпущен на волю.


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