В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей
Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов.
Фото : youtube.com10 марта 2018, 10:27
Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур и принялся нападать на людей, спровоцировав панику, сообщает РИА Новости.
Издание отмечает, что после того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным. После этого леопарда попытались заблокировать с помощью сетки в недостроенном доме, однако животному удалось вырваться наружу и ранить мужчину.
Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов. Сообщается, что леопард будет отпущен на волю.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4907982-92d97dbfd8f239d48685000b0652f7c4
Сейчас читают
Загрузка...