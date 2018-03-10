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Заложники в доме ветеранов в Калифорнии погибли вместе с нападавшим

Все трое заложников были женщинами.

Фото : © AP Photo / Ben Margot10 марта 2018, 11:20

Все трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их преступник тоже мертв, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 10.30 по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) произошла стрельба. Позднее стало известно, что вооруженный мужчина взял в заложники трех человек. В месту происшествия направили спецназ, ФБР попыталось начать переговоры с нападавшим, однако в полиции заявили, что становить контакт с ним не удалось.

По данным издания Napa Valley Register, все трое заложников были женщинами.

По информации телеканала, подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы.


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