В частности, в правила внесены следующие изменения:

Пункт 22 изложен в следующей редакции:

«22. Путевые листы формы № 4-п и № 4-с согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам оформляются перевозчиком с даты получения до последнего дня соответствующего месяца с указанием даты выдачи, штампом или печатью перевозчика (при его наличии) при условии сдачи путевого листа предыдущей работы (смены, рейса).»;

Пункт 386 изложен в следующей редакции:

«386. На основании положительных данных протоколов испытаний, выдаваемых испытательными станциями или экспертными организациями (экспертами), уполномоченный орган оформляет и выдает заявителю Свидетельство, по форме, установленной Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, в течение пяти рабочих дней с момента сдачи документов, указанных в пункте 385 настоящих Правил.».

Приложение 17 исключено.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.