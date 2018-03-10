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Внесены изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 ноября 2017 года № 814 «О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (не введен в действие)
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В частности, в правила внесены следующие изменения:
Пункт 22 изложен в следующей редакции:
«22. Путевые листы формы № 4-п и № 4-с согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам оформляются перевозчиком с даты получения до последнего дня соответствующего месяца с указанием даты выдачи, штампом или печатью перевозчика (при его наличии) при условии сдачи путевого листа предыдущей работы (смены, рейса).»;
Пункт 386 изложен в следующей редакции:
«386. На основании положительных данных протоколов испытаний, выдаваемых испытательными станциями или экспертными организациями (экспертами), уполномоченный орган оформляет и выдает заявителю Свидетельство, по форме, установленной Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, в течение пяти рабочих дней с момента сдачи документов, указанных в пункте 385 настоящих Правил.».
Приложение 17 исключено.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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