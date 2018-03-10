В соответствии со статьей 191 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила заполнения должностным лицом органа государственных доходов таможенных деклараций.

В частности, заполнение должностным лицом органа государственных доходов (далее - уполномоченное должностное лицо) декларации на товары, транзитной декларации, пассажирской таможенной декларации или таможенной декларации на транспортное средство осуществляется на основании письменного заявления декларанта либо лица, действующего от имени или по поручению декларанта (далее - декларант).

Допускается подача заявления с использованием информационной системы органов государственных доходов.

Заявление подается декларантом в орган государственных доходов, куда фактически представляются декларируемые товары и транспортные средства. Заявление заполняется декларантом в произвольной форме, заверяется его подписью с указанием фамилии, инициалов и даты подачи.

При подаче заявления на заполнение декларации на товары, декларантом дополнительно представляется опись документов в двух экземплярах к декларации на товары.

Срок рассмотрения заявления не должен превышать четыре часа с момента ее представления, за исключением заявления физических лиц, поданных для заполнения пассажирской таможенной декларации.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.