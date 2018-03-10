В соответствии со статьей 152 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила совершения таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Временное хранение товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС (далее - незаконно перемещенные товары) осуществляется в соответствии с Кодексом в зонах таможенного контроля, в том числе в местах временного хранения, на складах лиц, у которых выявлены данные товары с обеспечением уплаты таможенных платежей и налогов.

В целях идентификации незаконно перемещенных товаров, должностными лицами органов государственных доходов, обнаружившими данные товары, производится таможенный досмотр с составлением Акта таможенного досмотра по форме, утвержденной Решением Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 года № 260 «О формах таможенных документов».

Таможенная декларация на незаконно перемещенные товары (далее - декларация) подается органу государственных доходов, обнаружившему такие товары.

В качестве декларанта незаконно перемещенных товаров вправе выступать лицо, которым приобретены такие товары, если иное лицо, обладающее полномочиями в отношении таких товаров, не было установлено в ходе досудебного расследования или производства по делу об административном правонарушении. При этом основанием для закрепления полномочий декларанта за указанным лицом, в отношении незаконно перемещенных товаров, являются документы, подтверждающие правомерное приобретение таких товаров (договора купли - продажи, счет фактура и другие правоустанавливающие документы) или процессуальный документ суда - решение (постановление суда) последней инстанции, органа уголовного преследования либо уполномоченного должностного лица, в котором подтверждены обстоятельства правомерности приобретения лицом таких товаров.

Выбор таможенной процедуры при таможенном декларировании незаконно перемещенных товаров осуществляется декларантом в соответствии со статьей 208 Кодекса.

При декларировании незаконно перемещенных товаров декларация заполняется в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (далее - Инструкция), с учетом следующих особенностей:

1) декларантом заполняются графы 1, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, В, 54 декларации в соответствии с Инструкцией;

2) в графе 7 декларации указывается код «НВТ» в соответствии с Классификатором особенностей таможенного декларирования товаров, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»;

3) в графе 44 декларации указываются сведения о документах, которые в соответствии со статьей 179 Кодекса являются необходимыми для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации;

4) органом государственных доходов графы декларации заполняются в соответствии с разделом XI Инструкции.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.