Управляющий партнер Dentons в Казахстане и Центральной Азии

Айгуль Кенжебаева включена в «Зал славы» The Legal 500

The Legal 500. Подобной чести удостаиваются лишь лучшие специалисты, находящиеся на вершине профессии. Помимо Айгуль Кенжебаевой, в «Зал славы» The Legal 500 были включены 16 юристов Dentons из стран СНГ, Европы, Африки, Ближнего Востока и США.

«Зал славы» The Legal 500 создан для юристов, высокий профессионализм которых постоянно отмечается в отзывах клиентов. В этом году The Legal 500 впервые включил в «Зал славы» ведущих юристов из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Основным критерием для включения в этот почетный список является присутствие того или иного специалиста в числе лидеров рейтинга The Legal 500 на протяжении семи лет подряд.

С полным списком партнеров Dentons, вошедших в «Зал славы» The Legal 500, можно ознакомиться здесь:

https://www.dentons.com/en/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/recognition/recognitions/2018/march/dentons-lawyers-shine-in-the-legal-500-hall-of-fame