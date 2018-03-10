В Мангистау школьницу с уроков госпитализировали в больницу

Мама девочки, Светлана Дарментаева, говорит, что перед этим ее ребенка ударил одноклассник.

Акжунис Дурдыбек, ученицу средней школы №5 Мунайлинского района, госпитализировали с судорогами со школьных уроков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Мама девочки, Светлана Дарментаева, говорит, что перед этим ее ребенка ударил одноклассник. В школе конфликт учащихся отрицают. Учителя заверяют, что упала девочка сама.

Светлана Дарментаева говорит, что девочка 6 марта ушла на занятия, а через несколько часов ей позвонили из учебного заведения и сообщили, что ребенка забрала Скорая помощь.

- Акжунис ушла в школу в 13:30, а в 16:00 мне позвонила медсестра и сказала, что моя дочь потеряла сознание. У ребенка начались судороги. Когда я прибежала в школу, ее уже забрала Скорая. Сначала ее госпитализировали в районную больницу, затем в Мангистаускую областную детскую больницу. Когда дочь пришла в себя, она мне рассказала, что ее ударил одноклассник, после чего она головой ударилась об парту. Потом, видимо, в состоянии шока села за парту и через несколько минут снова упала и потеряла сознание. В это время как раз начался урок, ее подняли и со второго этажа спустили. После этого она уже ничего не помнит, - рассказала Светлана Дарментаева.

Точный диагноз девочке врачи пока не поставили. Медики говорят, что ребенка нужно полностью обследовать. Судороги, по их словам, могут происходить на фоне гормональных изменений в организме подростка. Но и того, что их мог спровоцировать конфликт или стресс, не отрицают.

- Со слов мамы, в школе у девочки был конфликт с одноклассником. По словам учителя, она ударилась об стол, затем села на место и через некоторое время упала, а потом у нее начались судороги. С судорогами ее привезли к нам. В травмпункте ее осмотрел дежурный хирург, снял компьютерную томографию головного мозга. Исследование поражений головного мозга не выявило. Костных нарушений и гематом нет. Позже, во время обследования, у нее были повторные судороги, поэтому для дальнейшего обследования мы положили ребенка в психоневрологическое отделение. Сейчас девочка получает противосудорожную терапию. Состояние стабильное. В целом, судороги могут быть связаны с гормональной перестройкой организма. Конфликты могут их спровоцировать, - рассказала Гульжан Ермекбаева, врач Мангистауской областной детской больницы.

В школе говорят, что конфликтов между школьниками не происходило. Девочка упала сама. Учителя предполагают, что это могло произойти из-за плохого самочувствия.

- Никаких конфликтов не было, девочка сама упала. Никто ее не бил и не толкал. Возможно, в тот день она себя плохо чувствовала, мы не знаем, - рассказала Гульнур Себепбаева, учитель школы №5 Мунайлинского района.

Мама школьницы написала заявление в правоохранительные органы.

- Никто из школы, ни родители этого мальчика даже о состоянии ребенка не спросили. Мне обидно, что дочь в таком состоянии. Она отличница, и неизвестно, что теперь с ней будет. Понятно, что это дети, и все могло произойти нечаянно, но можно было прийти и хотя бы извиниться. Но они все отрицают и валят на мою дочь, якобы она переболела гриппом до этого и даже эпилепсией. Но у меня была здоровая дочь, она занималась спортом и даже на учете у врачей не состояла, - говорит Светлана Дарментаева.

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