Интернет взорвало видео с танцующими в Чечне актаускими боксерами

Главными героями ролика стали мастера спорта РК, боксеры из Актау Нурлан Сабиров, Махмуд Аль-Мухаммед и Султан Шаршов.

В сети появилось видео боксеров из Актау, танцующих лезгинку. Как оказалось, видео было снято в Грозном (Чечня, РФ) после проведения матчевой встречи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Главными героями ролика стали мастера спорта РК, боксеры из Актау Нурлан Сабиров, Махмуд Аль-Мухаммед и Султан Шаршов.

На видео видно, как спортсмены танцуют лезгинку. «Вот казахи как танцуют! Красавчики!» - отмечает голос за кадром. Ролик стал вирусным, его распространяют по WhatsApp и в социальных сетях.

Как рассказали в федерации бокса Мангистауской области, видео было снято после удачных боев, которые прошли во время матчевой встречи сборных по боксу Мангистауской области и Чечни в Грозном.

- По итогам игр победила дружба. На протяжении нескольких лет мы поддерживаем дружеские отношения. Систематически мы ездим к ним на соревнования, они к нам. Это большой обмен опытом. Можно сказать, у нас братские отношения. Впереди нас ждут годы плодотворной работы. Ну, а наши боксеры не только умеют красиво бить, но и танцевать, - поделился судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.

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