Названа причина крушения Ан-26 в Сирии

При выпуске закрылков один из них вырвало.

Причиной крушения российского Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков. Об этом в субботу, 10 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию причин катастрофы.

По мнению специалиста в военно-транспортной авиации, при выпуске закрылков один из них вырвало. Из-за этого заходящий на посадку самолет резко накренился, перешел в крутое пикирование и «клюнул» носом. Собеседник издания отметил, что в такой ситуации даже опытный экипаж ничего не сможет сделать, чтобы избежать катастрофы.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта. Он упал при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 метров. На борту находились 39 человек, в том числе 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

На следующий день исламистская группировка «Джейш аль-Ислам»* взяла на себя ответственность за крушение Ан-26. Однако в Минобороны России еще 6 марта исключили версию огневого воздействия на самолет и в числе возможных причин аварии назвали техническую неисправность машины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

*террористическая организация, запрещенная в РК

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