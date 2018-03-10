Мать задушила девятимесячного ребенка и выбросила его на помойку
Волгоградские оперативники ищут тело младенца.
Фото : CC010 марта 2018, 16:13
Жительница Волгоградской области подозревается в убийстве своего девятимесячного ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Фролово, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного ребенка", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, женщина 1 марта уехала с ребенком в Волгоград, где сняла посуточно квартиру, а спустя три дня задушила своего ребенка, после чего выбросила тело в мусорный бак и уехала в другой город.
Полиции стало известно о преступлении после того, как мать подозреваемой сообщила об ее исчезновении. Женщина была установлена, и она призналась в убийстве ребенка. В настоящее время оперативники занимаются поисками тела младенца.
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