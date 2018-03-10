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В Кокшетау в закрытом гараже нашли тела парня и девушки

Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Фото : inform.kz10 марта 2018, 16:28

В Кокшетау парень с девушкой угорели насмерть в автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Трагедия произошла 9 марта.

«В Кокшетау в металлическом гараже обнаружены тела 31-летнего парня и 23-летней девушки. Причина смерти - отравление угарным газом», - отметили в пресс-службе ДВД региона.


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