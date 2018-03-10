В Кокшетау в закрытом гараже нашли тела парня и девушки
Причиной смерти стало отравление угарным газом.
Фото : inform.kz10 марта 2018, 16:28
В Кокшетау парень с девушкой угорели насмерть в автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Трагедия произошла 9 марта.
«В Кокшетау в металлическом гараже обнаружены тела 31-летнего парня и 23-летней девушки. Причина смерти - отравление угарным газом», - отметили в пресс-службе ДВД региона.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908004-883ae16da7c8a0e82d1631decb1c1539
Сейчас читают
Загрузка...