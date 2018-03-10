Путин рассказал, когда задумался о преемнике

Президент отметил, что в мире достаточно людей, которые хотели бы видеть на высшей государственной должности "разрушителя".

Президент России Владимир Путин рассказал, что задумался о преемнике еще в 2000 году, но его предпочтения не имеют значения, поскольку выбор сделают сами россияне, пишет РИА Новости.

"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — сказал он в интервью NBC, отвечая на вопрос, присмотрел ли он последователя.

Комментируя опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в годы его президентства будет разрушено, Путин заявил: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу".

"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений", — сказал он.

При этом президент отметил, что в мире достаточно людей, которые хотели бы видеть на высшей государственной должности "разрушителя".

В то же время, по словам Путина, в том числе и США заинтересованы в стабильной России. "Но не думаю, что они правы, потому что Соединённые Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперёд", — добавил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!