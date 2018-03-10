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Учительница в Одесской области душила детей

Женщине грозят штраф либо общественные работы.

Фото : Скриншот с видео10 марта 2018, 17:08

Полиция Украины завела уголовное дело по факту избиения детей женщиной-репетитором в Одесской области. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

В ходе проверки установлено, что инцидент произошёл в Беляевском районе Одесской области в 2016 году. Личность женщины установлена, репетитор также призналась в содеянном.

Сейчас женщине грозит штраф, общественные или исправительные работы.

Ранее по данному факту проверку начали проводить в Минобразования и Прокуратуре Оренбургской области. Позднее стало известно, что жестокий инцидент произошёл в Одесской области. Отмечалось, что учебники, по которым на видео занимаются дети, не издаются в России.


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