В Астану вылетел новый посол Узбекистана

Новый посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев отбыл в Астану.

10 марта из Ташкента в Астану отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, пишет Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу МИД.

До этого назначения Саидикрам Ниязходжаев (1965 г. р., выпускник Ташкентского политехнического института по специальности «инженер-строитель», 1989) с 2015 года работал заместителем министра иностранных дел.

До прихода в МИД занимал ответственные посты в аппарате президента, правительственных структурах, в том числе был заместителем государственного советника и заместителем министра экономики.

Предыдущим послом Узбекистана в Казахстане был Икром Назаров.

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