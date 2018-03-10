При взрыве газа в доме в Краснодаре пострадали семь человек

Из дома эвакуировали 30 человек, погибших нет.

Семь человек пострадали при взрыве газа в доме на улице Славянской в Краснодаре, среди них двое детей 9 и 12 лет, их доставили в Детскую краевую клиническую больницу, сообщил РИА Новости помощник мэра города Владимир Вербицкий.

"Дети с сочетанными травмами, первый средней степени тяжести, второй — тяжелый, обоих доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Один взрослый тяжелый, с ожогами около 90%, в Краевой клинической больнице №1. Один мужчина с легкой травмой в горбольнице №1. Остальным троим помощь оказали на месте", — сказал он.

Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера утром. По сведениям МЧС, произошло частичное обрушение стены здания на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли.

Из дома эвакуировали 30 человек, погибших нет. Пункт временного размещения жильцов организован в близлежащей школе, где дежурит скорая и психологи. По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева создан оперативный штаб, решается вопрос расселения людей. По факту ЧП заведено уголовное дело.

На месте происшествия находятся спасатели, представители полиции, Росгвардии и СК. В ликвидации последствий взрыва заняты 173 человека и 56 единиц техники.

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