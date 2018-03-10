Головкин начал подготовку к бою с Альваресом

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) объявил о начале подготовки к бою-реваншу с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), который в преддверии поединка провалился на допинг-тестировании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин опубликовал фото с братом Максимом, тренером Абелем Санчесом и промоутером Томом Леффлером из тренировочного лагеря Big Bear в Калифорнии.

"Тренировки начались. Команда в сборе и готова к работе", - написал GGG.

Напомним, в сентябре прошлого года Головкин и Альварес не смогли выявить победителя - итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. 5 мая боксеры должны провести реванш в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но по вине мексиканца поединок может не состояться. В организме "Канело" выявлены следы запрещенного препарата кленбутерола. Команда "Канело" объясняет случившееся употреблением в пищу зараженного мяса.