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Американцы тайно помогли доказать самоубийство Гитлера

Популярная гипотеза о бегстве Гитлера в Латинскую Америку подтверждается только свидетельствами людей, которые умерли или, возможно, были выдуманы.

Фото : РИА Новости10 марта 2018, 19:45

Самоубийство Адольфа Гитлера было доподлинно доказано в 2000-х годах с помощью неизвестного рентгеновского снимка. Об этом сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров.

По его словам, в то время в Центральный архив ФСБ прибыл американский профессор. Он попросил показать фрагменты челюсти фюрера, хранящиеся в архиве. «И вдруг, неожиданно для сотрудников архива, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера», — рассказал Христофоров.

Указанный снимок тайно хранился в архивах американских спецслужб с конца Второй мировой войны. Исследователь из США тщательно сравнил его с челюстью и подтвердил, что все совпадает. «Если бы результаты не совпали, думаю, обязательно поднялась бы шумиха. А так он уехал, и нигде информация об этом визите не прошла», — отметил представитель РАН.

Христофоров также отметил, что популярная гипотеза о бегстве Гитлера в Латинскую Америку подтверждается только свидетельствами людей, которые умерли или, возможно, были выдуманы.

В октябре 2017 года ЦРУ рассекретило показания одного из своих информаторов. Он утверждал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер.

По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.


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