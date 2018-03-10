В Италии украинский десантник напал на телеведущего Шейнина

Сам журналист не реагировал на выходки военнослужащего, а украинец окончательно вышел из себя и плюнул телеведущему в лицо.

Боец Вооружённых сил Украины Валерий Ананьев, который также принимал участие в силовой операции в Донбассе, "чуть не убил" ведущего Первого канала Артёма Шейнина. Об этом военнослужащий написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Я только что чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас ещё сведёт в безлюдном месте, — сказал Ананьев.

По его словам, мужчина увидел, как телеведущий зашёл вместе с женой в аптеку, и пошёл следом за ними.

— Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу, — добавил боец.

После чего Ананьев стал поджидать ведущего на улице, а когда Шейнин вышел из аптеки, начал провоцировать его на конфликт. Сам журналист не реагировал на выходки военнослужащего, а украинец окончательно вышел из себя и плюнул телеведущему в лицо.

Шейнин известен своим необычным поведением и высказываниями, уточняет Лайф.

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