Продавщица провела сбитой обезьяне успешное кесарево сечение

Женщина вспомнила свои роды.

Беременная обезьяна была насмерть сбита автомобилем рядом с храмом в Накхонсаване, Таиланд. 36-летняя Падтама Кедкуерриянон решила спасти её нерождённого детёныша и провела успешное кесарево сечение, а также реанимировала малыша.

Как сообщает Daily Mail, Падтама Кедкуерриянон не имеет никакой медицинской подготовки — она работает при храме продавщицей еды для обезьян. Тем не менее женщина посчитала своим долгом попытаться спасти детёныша. Кесарево сечение Падтама проводила по памяти — когда-то ей самой пришлось перенести эту операцию.

"В тот момент я подумала, что, если я ничего не сделаю, детёныш умрёт внутри своей мёртвой матери" - Падтама Кедкуерриянон.

Сейчас спасённый Падтамой детёныш живёт вместе с ней — женщина выкормила его из бутылочки и даже позволяет ему спать рядом с собой. Малыш отлично себя чувствует и набирается сил, а в скором времени приёмная мать планирует познакомить его с другими обезьянами, которые живут при храме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!