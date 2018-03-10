Британские учёные определили вид спорта, который замедляет старение

В исследовании были задействованы 125 человек, которые не курят и очень редко выпивают.

Учёные из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, какой вид спорта влияет на процесс старения. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на портал Medical Xpress.

Так, согласно данным исследователей, таким видом признан велоспорт. Для выяснения этого они пригласили 125 человек, некурящих и редко выпивающих, которые увлекаются велосипедами.

Они прошли серию тестов. Мужчинам нужно было проехать 100 километров за 6,5 часа, женщинам — 60 километров за 5,5 часа.

Исследование показало, что активные участники не потеряли в силе и мышечной массе, также выяснилось, что с возрастом уровень жира и холестерина в крови не растёт, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!