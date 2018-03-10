В Мангистауской области снова жалуются на гибель скота

Жители села Саин Шапагатов рассказывают о нападении на домашних животных.

В ночь на 10 марта вновь произошли нападения на животных в селе Саин Шапагатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

По словам жителя села Саин Шапагатов Сагынгали, за ночь погибло семь овец и коз.

- Находка повергла нашу семью в шок. Утром они лежали еще полуживые. Вызывали полицию, сотрудников местного акимата, ветеринара. Приехали, посмотрели и уехали. Сказали, не трогать пока тушки мертвого скота, вроде, как будут делать анализы. Причиной гибели животных, думаю, опять стали нападения бродячих собак, - рассказал житель села Сагынгали.

Исполняющий обязанности акима села Саин Шапагатов Жанибек Еркебулан пообещал прокомментировать инцидент позже.

Напомним, в прошлые выходные в селе Саин Шапагатов произошли странные нападения на домашних животных. По словам местных жителей, погибло порядка 25 голов домашнего скота.

По словам заместителя акима Тупкараганского района Талгата Алтынгалиева, причиной гибели стали бродячие собаки.

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