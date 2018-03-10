Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Финляндии

Четыре боксера сборной Казахстана поборются за "золото" международного турнира в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

Первым квалифицировался Олжас Байниязов (до 52 килограммов): его соперник, венгр Мартин Вирбан, на ринг не явился и "пропустил" казахстанца в финал без борьбы.

Со счетом 5:0 свою полуфинальную встречу выиграл Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов). Проигравшим стал Сергей Маргарян из России.

С тем же счетом выиграны казахстанцами еще два боя. Полутяжеловес Бек Нурмагамбет (до 81 килограмма) победил Артема Каспаряна из Нидерландов, а супертяжеловес Камшыбек Кункабаев был сильнее Джамаля Дини Абоуду из Франции.

Добавим, что на ринг выйдут еще два казахстанца - Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).