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Генерал Пентагона пригрозил России уничтожением из-под воды

енерал уверил американских законодателей, что Америка "готова ко всем имеющимся угрозам".

Фото : ЕРА10 марта 2018, 22:34

Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по Вооруженным силам. Конгрессмены обсуждали военные ассигнования, пишет РИА Новости.

В своем выступлении Хайтен прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Генерал уверил американских законодателей, что Америка "готова ко всем имеющимся угрозам". Нет причин сомневаться в этом, отметил Хайтен.

По мнению генерала, Россия способна причинить ущерб Штатам только массированной атакой, а на все остальное Вашингтон может ответить.

"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", — заключил он.

Ранее американские сенаторы попросили госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать переговоры с Россией по достижению стратегической стабильности. Согласно "Национальной оборонной стратегии" США считают главными угрозами Китай, Россию, КНДР и Иран.


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